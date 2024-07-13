Зеленський відреагував на обмовку Байдена: ми можемо забути деякі помилки, я думаю

Нагадаємо, що після невдалих дебатів Байдена з його головним опонентом у перегонах за президентське крісло Дональдом Трампом, на нинішньому президенті США зосередилась увага всього світу.

Водночас сам Байден чи не на кожному заході втрапляє в "халепу".

Так, під час прес-конференції про Україну та вибори в США, яка відбулась після саміту НАТО, Байден також неодноразово допускався обмовок. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали про те, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.

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