Зеленский отреагировал на оговорку Байдена: мы можем забыть некоторые ошибки, я думаю

Напомним, что после неудачных дебатов Байдена с его главным оппонентом в гонке за президентское кресло Дональдом Трампом, на нынешнем президенте США сосредоточилось внимание всего мира.

В то же время сам Байден чуть ли не на каждом мероприятии попадает в "неприятности".

Так, во время пресс-конференции об Украине и выборах в США, которая прошла после саммита НАТО, Байден также неоднократно допускал оговорки. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали о том, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

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