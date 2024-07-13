RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отреагировал на оговорку Байдена: мы можем забыть некоторые ошибки, я думаю

Фото: президент США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com/WhiteHouse/)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "может забыть некоторые ошибки" США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The Irish Times.

В последний день саммита НАТО американский президент Джо Байден оговорился и представил украинского президента Владимира Зеленского как российского диктатора Владимира Путина

"Леди и джентльмены, президент Путин", - сказал президент США, приглашая Зеленского к микрофону.

Заметим, что позже президент США отреагировал и объяснил причину данной оговорки.

Вскоре после случая Зеленский отреагировал на оговорку президента Байдена и отметил, что, учитывая, что Вашингтон оказывает Украине значительную военную помощь, некоторые ошибки можно и забыть.

"Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", - сказал Зеленский.

Напомним, что после неудачных дебатов Байдена с его главным оппонентом в гонке за президентское кресло Дональдом Трампом, на нынешнем президенте США сосредоточилось внимание всего мира.

В то же время сам Байден чуть ли не на каждом мероприятии попадает в "неприятности".

Так, во время пресс-конференции об Украине и выборах в США, которая прошла после саммита НАТО, Байден также неоднократно допускал оговорки. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали о том, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден