UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Зеленський відреагував на наїзд авто на натовп у Новому Орлеані

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент з наїздом пікапа на натовп у Новому Орлеані. Він наголосив, що насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що Україна шокована звісткою про напад у Новому Орлеані, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень.

Він висловив сподівання, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності.

"Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим", - додав президент.

Він наголосив, що Україна підтримує американський народ і засуджує насильство.

Наїзд на натовп у Новому Орлеані

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, у Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

Згідно з даними ЗМІ, поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.

За словами президента США Джо Байдена, ФБР розслідує інцидент як терористичний акт. До того ж у водія авто знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДТПАваріяНовый Орлеан