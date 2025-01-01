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Зеленский отреагировал на наезд авто на толпу в Новом Орлеане

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с наездом пикапа на толпу в Новом Орлеане. Он подчеркнул, что насилию, терроризму и любым другим угрозам человеческой жизни нет места в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в соцсети Х.

Зеленский отметил, что Украина шокирована известием о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения.

Он выразил надежду, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности.

"Насилию, терроризму и любым другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие.

 

Наезд на толпу в Новом Орлеане

Напомним, сегодня, 1 января, в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что 10 человек погибли, еще десятки - получили ранения.

Согласно данным СМИ, полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.

По словам президента США Джо Байдена, ФБР расследует инцидент как террористический акт. К тому же у водителя авто нашли флаг террористической группировки ИГИЛ.

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