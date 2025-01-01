Зеленский отреагировал на наезд авто на толпу в Новом Орлеане

Зеленский отметил, что Украина шокирована известием о нападении в Новом Орлеане, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения.

Он выразил надежду, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности.

"Насилию, терроризму и любым другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие.