UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на масштабні обшуки й звільнення у верхівці влади

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці провели масштабні перевірки у різних державних структурах України. Стосовно багатьох чиновників було відкрито дисциплінарні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування", - сказав президент.

Він розповів, що знає про всі звільнення і зауважив, що справжніх змін можна досягти лише разом із впровадженням інституційних змін.

"Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу на важливість прозорості закупівлі у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони.

"Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі - усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах", - підкреслив він.

Нагада'мо, ранок 1 лютого в Україні почався з масових обшуків. Силовики завітали до олігарха Ігоря Коломойського, екс-глави МВС Арсена Авакова та депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, а також низку держструктур.

Також у середу, 25 січня, стало відомо про звільнення керівників прокуратур у п'яти регіонах України.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України