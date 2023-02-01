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Зеленский отреагировал на масштабные обыски и увольнения в верхушке власти

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители провели масштабные проверки в разных государственных структурах Украины. В отношении многих чиновников были открыты дисциплинарные производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины за оперативное кадровое реагирование", - сказал президент.

Он рассказал, что знает все увольнения и отметил, что настоящих изменений можно достичь только вместе с внедрением институциональных изменений.

"Сегодня же Службой безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратурой в рамках открытых уголовных производств проведены десятки обысков и других действий в разных регионах и в отношении разных лиц. Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты . Но я вижу из реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости чувствуется. И справедливость будет обеспечена", - заявил Зеленский.

Президент обратил внимание на важность прозрачности закупки в структурах Министерства обороны и сил обороны.

"Любая внутренняя поставка, любые закупки - все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны. Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах", - подчеркнул он.

Напомним, утро 1 февраля в Украине началось с массовых обысков. Силовики посетили олигарха Игоря Коломойского, экс-главу МВД Арсена Авакова и депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, а также ряд госструктур.

Также в среду, 25 января, стало известно об увольнении руководителей прокуратур в пяти регионах Украины.

Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

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