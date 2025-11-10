Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі": мають бути вироки

Схема в "Енергоатомі"

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про те, що їм вдалося викрити масштабну схему в компанії "Енергоатом".

Правоохоронці з'ясували, що діяльність "Енергоатому" фактично контролювало злочинне угруповання. Учасники угруповання вимагали, щоб контрагенти компанії платили їм від 10% до 15% вартості контрактів. Таким чином вони фактично "купували" уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника.

Поінформовані джерела РБК-Україна розповіли, що до угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики, міністр юстиції Герман Галущенко.

За інформацією НАБУ, учасники угруповання займалися легалізацією тих коштів, які вони отримали незаконним шляхом. Таку роботу виконував спеціальний офіс у центрі Києва. Як з'ясували правоохоронці, власником приміщення виявилася родина скандального колишнього нардепа Андрія Деркача.