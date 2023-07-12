Зеленський відреагував на ідею G7 щодо гарантій безпеки для України

"Я б дуже хотів, що у нас сьогодні був успіх на саміті для всіх нас - для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Зокрема, гарантії безпеки, так важливі для людей. Гарантії безпеки на шляху в НАТО, а не замість (вступу в НАТО, - ред.)", - наголосив Зеленський.

Президент підтвердив, що сьогодні країни G7 можуть погодити гарантії безпеки для України.

"Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка". І я думаю, якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас, конкретним успіхом", - сказав гарант.

Зеленський наголосив, що поки Україна не має юридичних гарантій безпеки від партнерів, але є фактичні - фінансові, санкційні та оборонні.

"Це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати документи з кожною з держав-гарантом безпеки. І там будуть всі ті речі, які маємо, або яких нам не вистачає. Ці речі будуть на двосторонньому рівні. Цей документ дає можливість долучитися іншим партнерам, окрім країн "сімки", - заявив президент.

На думку глави держави, результати саміту НАТО у Вільнюсі для України "гарні, але не ідеальні".

"Можемо констатувати - результати саміту гарні, але якщо було б запрошення - вони були б ідеальні", - наголосив президент.

Результати саміту НАТО

Сьогодні у Вільнюсі триває другий день саміту країн НАТО, головною темою якого стала Україна. Вчора союзники погодили спільне комюніке, в якому також виклали своє бачення інтеграції України, але Альянс не надав чітких умов та графіка вступу.

Очікується, що сьогодні країни G7 сьогодні погодять принципи гарантій безпеки для України.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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