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Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку Резнікова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.

"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, що чутки про відставку очільника Міністерства оборони Олексій Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів з закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що нібито Резнікова відправлять у відставку та призначать послом у Британії. За його словами, пост міністра оборони може зайняти керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Володимир ЗеленськийОлексій Резніков