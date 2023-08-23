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Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке Резникова

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Он заявил, что комментирует отставки после соответствующих указов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Финляндии.

"Если вы не против, я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", - сказал Зеленский.

Следует отметить, что в Украине министров отправляет в отставку Верховная рада путем голосования народных депутатов.

 

Что этому предшествовало

Напомним, что слухи об отставке главы Министерства обороны Алексей Резникова ходят давно. В частности, после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова отправят в отставку и назначат послом в Британии. По его словам, пост министра обороны может занять руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Владимир ЗеленскийАлексей Резников