Зеленський відправився до Польщі, а РФ наступає біля Великої Новосілки: новини за 27 січня

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 27 січня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вчергове запустила по Україні "Шахеди". Вибухи чули у Києві, а Івано-Франківщина опинилася під масованою атакою, ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.

В ГУР спростували повідомлення в ЗМІ про те, що очільник розвідки Кирило Буданов нібито заявляв про "загрозливі процеси для України".

РФ посилила штурми на Краматорському та Торецькому напрямках, ситуація напружена

За інформацією ОСУВ "Хортиця", російські війська намагалися прорвати українську оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Крім того, по Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку - 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Активно застосовував БПЛА різних типів.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в заяві.

Солдати КНДР підривають себе гранатами для того, щоб не потрапити у полон, - Sky News

Як пише видання, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали важких втрат.

Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.

Лукашенко запропонував "миротворців" з Білорусі для України: у ЦПД відреагували

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці "могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією". У Центрі протидії дезінформації вважають, що подібними заявами він намагається створити враження, ніби Білорусь "стоїть осторонь війни". Також ця "миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Його заява співзвучна з заявами роспропаганди, що буцімто "Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни".

Теодороса Русопулоса переобрано на посаду президента ПАРЄ ще на один рік

Інші кандидати на цю посаду не висувалися, тому повноваження Грека Теодороса Русопулоса були продовжені без голосування в сесійній залі, передає кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга, де розпочала свою роботу зимова сесія ПАРЄ.

Русопулос очолив ПАРЄ рік тому, в січні 2024 року. Згідно з практикою асамблеї, повноваження президента зазвичай продовжуються на другий річний термін, якщо за час каденції його робота не викликала особливих нарікань.

Щоб уникнути оточення: ЗСУ залишили південь Великої Новосілки та тримають позиції на околицях

"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб не вони (росіяни - ред.) не пішли далі", - повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Зеленський зустрівся с маршалом Сейму Польщі

"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

Також, за його словами, під час зустрічі обговорювався вступ України в ЄС та НАТО і реалізація проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації

"Згідно з законодавством мобілізуються сьогодні 25+ років. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього", - сказав президент Володимир Зеленський.

У Мінсоцполітики спростували інформацію про податок на пенсію: що буде насправді

У відомстві зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО", - пояснили у міністерстві.

"Північні потоки" слід демонтувати, постачання газу з РФ не має відновитися, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" й що вони "проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати постачання газу цим газопроводом".