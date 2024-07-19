UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський прокоментував старе твердження кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він зможе завершити війну Росії з Україною "за 24 години".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю Зеленського BBC.

Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України.

Напередодні він заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала.

Як це буває зазвичай, заяви Трампа не завжди відповідають фактам. Через це президент США Джо Байден звинувачував Трампа у брехні.

 

Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня між Трампом і Зеленським запланована телефонна розмова, яка відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни у разі обрання президентом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд Трамп