Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години"

Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України.

Напередодні він заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала.

Як це буває зазвичай, заяви Трампа не завжди відповідають фактам. Через це президент США Джо Байден звинувачував Трампа у брехні.