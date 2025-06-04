Зеленський відповів Трампу: я не простий у перемовинах, але закон - не дебати

Президент Володимир Зеленський заявив, що він "не простий" у тих питання, які стосуються перемовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
Під час спілкування з журналістами Зеленський нагадав про важливість підтримки президентом США Дональдом Трампом санкцій проти Росії.
При цьому президент сказав, що "дуже важливо, щоб потім ніхто не сказав, що Зеленський складний в перемовинах".
"Я не простий, але є законодавство. Законодавство не можна туди-сюди… це не дебати, тому є те, що є. І тому важливо, щоб ми всі були послідовними. Я підтримую послідовність, яку запропонувала американська сторона - припинення вогню або санкції. Ми не хотіли санкції проти нас, ми підтримуємо припинення вогню. Росіянам? Напевно, їм все одно, тоді просимо застосувати санкції", - сказав Зеленський.
Варто нагадати, що днями Трамп назвав Зеленського "впертим". Зокрема, журналіст зауважив, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним". На що той відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".
Нагадаємо, наприкінці травня російська армія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Спочатку Трамп не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.
"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.
Потім Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".
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