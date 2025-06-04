UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський відповів Трампу: я не простий у перемовинах, але закон - не дебати

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що він "не простий" у тих питання, які стосуються перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

Під час спілкування з журналістами Зеленський нагадав про важливість підтримки президентом США Дональдом Трампом санкцій проти Росії. 

При цьому президент сказав, що "дуже важливо, щоб потім ніхто не сказав, що Зеленський складний в перемовинах".

"Я не простий, але є законодавство. Законодавство не можна туди-сюди… це не дебати, тому є те, що є. І тому важливо, щоб ми всі були послідовними. Я підтримую послідовність, яку запропонувала американська сторона - припинення вогню або санкції. Ми не хотіли санкції проти нас, ми підтримуємо припинення вогню. Росіянам? Напевно, їм все одно, тоді просимо застосувати санкції", - сказав Зеленський.

Варто нагадати, що днями Трамп назвав Зеленського "впертим". Зокрема, журналіст зауважив, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним". На що той відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".

Трамп почав критикувати Путіна

Нагадаємо, наприкінці травня російська армія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Спочатку Трамп не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.

Потім Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд ТрампПеремир'я Росії та УкраїниМирні переговори