Зеленський відповів Трампу: я не простий у перемовинах, але закон - не дебати

Президент Володимир Зеленський заявив, що він "не простий" у тих питання, які стосуються перемовин.

Під час спілкування з журналістами Зеленський нагадав про важливість підтримки президентом США Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

При цьому президент сказав, що "дуже важливо, щоб потім ніхто не сказав, що Зеленський складний в перемовинах".

"Я не простий, але є законодавство. Законодавство не можна туди-сюди… це не дебати, тому є те, що є. І тому важливо, щоб ми всі були послідовними. Я підтримую послідовність, яку запропонувала американська сторона - припинення вогню або санкції. Ми не хотіли санкції проти нас, ми підтримуємо припинення вогню. Росіянам? Напевно, їм все одно, тоді просимо застосувати санкції", - сказав Зеленський.

Варто нагадати, що днями Трамп назвав Зеленського "впертим". Зокрема, журналіст зауважив, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним". На що той відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".