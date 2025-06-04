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Зеленский ответил Трампу: я не прост в переговорах, но закон - не дебаты

Среда 04 июня 2025 18:31
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Зеленский ответил Трампу: я не прост в переговорах, но закон - не дебаты Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что он "не прост" в тех вопросах, которые касаются переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Во время общения с журналистами Зеленский напомнил о важности поддержки президентом США Дональдом Трампом санкций против России.

При этом президент сказал, что "очень важно, чтобы потом никто не сказал, что Зеленский сложный в переговорах".

"Я не простой, но есть законодательство. Законодательство нельзя туда-сюда... это не дебаты, поэтому есть то, что есть. И поэтому важно, чтобы мы все были последовательными. Я поддерживаю последовательность, которую предложила американская сторона - прекращение огня или санкции. Мы не хотели санкции против нас, мы поддерживаем прекращение огня. Россиянам? Наверное, им все равно, тогда просим применить санкции", - сказал Зеленский.

Стоит напомнить, что на днях Трамп назвал Зеленского "упрямым". В частности, журналист отметил, что команда американского президента "имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным". На что тот ответил: "А еще, с очень упрямым Зеленским".

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, в конце мая российская армия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Сначала Трамп не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Затем Трамп снова раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

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