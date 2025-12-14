Зеленський відповів Трампу: мирний план не буде подобатися всім

"Ну можна коментувати ті чи інші слова. План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатом Америки", - сказав Зеленський.

За його словами, найголовніше, щоб мирний план був якомога справедливішим, передусім для України, і дієвим.

"Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну, третю агресію проти українського народу", - зазначив президент.