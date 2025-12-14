Зеленський відповів Трампу: мирний план не буде подобатися всім

Президент України Володимир Зеленський відповів на скарги американського лідера Дональда Трампа, що, мовляв, йому єдиному не подобається мирний план США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.
"Ну можна коментувати ті чи інші слова. План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатом Америки", - сказав Зеленський.
За його словами, найголовніше, щоб мирний план був якомога справедливішим, передусім для України, і дієвим.
"Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну, третю агресію проти українського народу", - зазначив президент.
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито не подобається розроблений мирний план.
За його словами, люди Зеленського (ймовірно, мова про переговірників) були в захваті від розробленої угоди, чого він не може сказати про самого президента України.
"Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до досягнення угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди. Знаєте, ми дещо туди додали", - заявив президент США.