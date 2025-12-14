Зеленский ответил Трампу: мирный план не будет нравиться всем

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на жалобы американского лидера Дональда Трампа, что, мол, ему одному не нравится мирный план США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.
"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.
По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.
"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания не было возможности у России начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы не нравится разработанный мирный план.
По его словам, люди Зеленского (вероятно, речь о переговорщиках) были в восторге от разработанного соглашения, чего он не может сказать о самом президенте Украины.
"Я думал, что мы были очень близки с Россией к достижению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к достижению соглашения. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения. Знаете, мы кое-что туда добавили", - заявил президент США.