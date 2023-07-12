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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів на слова президента Чехії про "вікно можливостей" на фронті до кінця року

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Всі лідери країн НАТО запевнили, що будуть продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна на прес-конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі, не всі країни називаю, але всі лідери запевнили мене, а значить запевнили наш народ та військових, що будуть допомогати та підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", - сказав він.

При цьому він зауважив, що Україні потрібна не лише підтримка від союзників. Необхідно, щоб українці були мотивовані, знали до чого ми йдемо, адже ми йдемо до перемоги та відновлення нашої територіальної цілісності.

"Ми не можемо стояти на місці і вважати, що нас десятиліття буде хтось підтримувати. Тому бажаю нам всім успіху в цій боротьбі. Я впевнений, що має бути позитивний результат", - додав президент України.

Заява президента Чехії

Вчора президент Чехії Петр Павел заявив, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу на полі бою нібито "закриється до кінця цього року".

До того ж, на його думку, наступного року також знизиться готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї.

За словами Павела, це стане відправною точкою для початку переговорів.

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