Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" на фронте до конца года

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", - сказал он.

При этом он отметил, что Украине нужна не только поддержка от союзников. Необходимо, чтобы украинцы были мотивированы, знали, к чему мы идем, ведь мы идем к победе и восстановлению нашей территориальной целостности.

"Мы не можем стоять на месте и считать, что нас десятилетие будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", - добавил президент Украины.

Заявление президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса на поле боя якобы "закроется до конца этого года".

К тому же, по его мнению, в следующем году также снизится готовность массово поддерживать Украину большим количеством оружия.

По словам Павела, это станет отправной точкой для начала переговоров.

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