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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів, що для нього є перемогою у війні з Росією

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна повинна продовжувати боротися, тому що чим більше Росія відступить - тим вона буде слабкішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

У президента запитали, що для нього є перемогою у війні з Росією. Зеленський відповів, що люди поділилися. 

"Хтось почав говорити "та давай тут, де ми знаходимось, це вже перемога, нас не окупували", коли ти приїжджаєш в США чи ЄС, то те, що Росія не змогла нас зруйнувати - це вже для них перемога. Я зі скепсисом до цього відношусь", - сказав він.

Україна повинна боротися далі

За словами президента, українці мають боротися.  

"Бо ніхто не гарантує, що якщо ми завтра дійдемо до тієї лінії, де це навала почалася, а це надзусилля. Якщо так вийде, то як буде далі? які гарантії безпеки ми отримаємо? хто гарантує, що буде безпека з Росією? Зрозуміло, що чим більше Росія відступить - тим вона буде слабшою, починаючи з їхнього лідера і закінчуючи їхньою присутністю на міжнародних майданчиках", - сказав президент.

Президент додав, що це важливо, і треба використовувати цей час. І дай бог, щоб в України була така можливість.

Що раніше говорили про перемогу України

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні необхідно три основні перемоги, які стимулюватимуть її для боротьби з РФ.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що головним завданням українців залишається перемога і вихід на кордони 1991 року, навіть якщо це триватиме довше, ніж хотілося б.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні