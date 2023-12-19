Зеленский ответил, что для него является победой в войне с Россией

У президента спросили, что для него является победой в войне с Россией. Зеленский ответил, что люди поделились.

"Кто-то начал говорить "давай здесь, где мы находимся, это уже победа, нас не оккупировали", когда ты приезжаешь в США или ЕС, то то, что Россия не смогла нас разрушить - это уже для них победа. Я со скепсисом к этому отношусь", - сказал он.

Украина должна бороться дальше

По словам президента, украинцы должны бороться.

"Потому что никто не гарантирует, что если мы завтра дойдем до той линии, где это нашествие началось, а это сверхусилия. Если так получится, то как будет дальше? какие гарантии безопасности мы получим? кто гарантирует, что будет безопасность с Россией? Понятно, что чем больше Россия отступит - тем она будет слабее, начиная с их лидера и заканчивая их присутствием на международных площадках", - сказал президент.

Президент добавил, что это важно, и надо использовать это время. И дай бог, чтобы у Украины была такая возможность.

Что раньше говорили о победе Украины

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо три основные победы, которые будут стимулировать ее для борьбы с РФ.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что главной задачей украинцев остается победа и выход на границы 1991 года, даже если это продлится дольше, чем хотелось бы.