"Наше завдання - перемога". Данілов оцінив, чи готова Україна до тривалої війни з РФ

Останнім часом все більше розмов про ймовірність тривалої війни Росії проти України. Попри це, головним завданням українців залишається перемога та вихід на кордони 1991 року, навіть якщо це триватиме довше, ніж хотілося б.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Фокус" .

"Наше завдання одне - це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що "ті російськомовні діячі, які зараз заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати".

"Все, що записано у Конституції, має повернутися до нас - це перше. Друге - ми маємо спільно з партнерами зробити так, щоб бажання РФ ще раз нападати на нас чи сусідів, як вони це робили завжди, зникло", - наголосив секретар РНБО.

На питання, чи достатньо в України збройних та людських ресурсів, щоб вести тривалу війну, Данілов зазначив, що головне, що "у нас є дух і бажання, в решті решт, зробити незалежну державу".

"На превеликий жаль, ми не були абсолютно незалежні з 1991 року, з урахування тої фронди російської, яка постійно перебувала на території України, захоплювала цілі галузі, знищували їх і тримала під контролем. Ми маємо зробити висновки", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що ми маємо зробити так, щоб могли отримати повну незалежність та побудувати Україну, про яку мріяли століттями.

"Це не значить, що ми будемо будувати монокультурне суспільство. Воно буде різноманітне. Але домінанта має бути за людьми, які є державниками, у яких є бачення, в якої країні вони живуть. Це можуть бути різні представники різних народів, у нас багатогранна країна, але те, що стосується питання мови, Конституції - на першому місті", - наголосив Данілов.

Закінчення війни в Україні

В Україні є чітка позиція щодо умов закінчення війни. Зокрема, за словами глави ГУР Кирила Буданова, завершенням війни в Україні буде повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернуто Крим чи Донбас, війна продовжуватиметься, доки всі ці території не повернуться під контроль України.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив умову для переговорів із Росією - вихід ЗСУ на кордони 1991 року.

При цьому прогнози Буданова навряд можна назвати оптимістичними. Нещодавно він висловив думку, що навіть після перемоги України у війні Росія захоче реваншу. Україна має мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані.