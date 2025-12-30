Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто

Відповідаючи на запитання, про що говорив би з Путіним, Зеленський наголосив, що вже піднімав цю тему у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що це важливо. І казав про це президенту Трампу. Питання територій, питання причин цієї війни, чому він окуповує нас", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що не має бажання спілкуватися з Путіним, оскільки вважає його ворогом, однак допускає таку розмову з міркувань безпеки.

"Я думаю, це було б корисно поговорити з ним (путіним), не тому що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини - ми маємо зрозуміти, ми не хочемо третьої світової війни від росії", - сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив на повній відсутності довіри між сторонами.

"Я не довіряю йому і не буду. І він не довіряє мені, це зрозуміло. І в цьому проблема", - додав він.

Крім того, Зеленський заявив, що переконаний: справжньою метою російського диктатора була повна окупація України.

"Я думаю, що його метою була окупація всієї нашої території, всієї країни. І я справді хочу почути і побачити, що він не прийде знову", - підсумував президент.