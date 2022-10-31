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Зеленський відповів РФ на удари: не дивуйтеся "переговорам" у темряві

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 22:56
Зеленський відповів РФ на удари: не дивуйтеся "переговорам" у темряві Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не зможуть тиснути на українців за допомогою ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та продовжать зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано й дбати одне про одного. А якщо хтось там у Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "переговори" в темряві", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 31 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Усього росіяни випустили 55 ракет.

В результаті атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в ряді областей, через що у частини населення зникло світло.

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