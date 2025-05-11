Зеленський відповів на пропозицію Путіна: Україна готова зустрічатись, але є умова

Глава держави назвав "хорошим знаком" те, що росіяни замислились про закінчення війни. Він наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі. Президент заявив, що Україна готова до зустрічей, але перед цим потрібно припинити вогонь.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, - починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - підкреслив Зеленський.