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Зеленський відповів на пропозицію Путіна: Україна готова зустрічатись, але є умова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна готова зустрічатися для переговорів з Росією. Але перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави назвав "хорошим знаком" те, що росіяни замислились про закінчення війни. Він наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі. Президент заявив, що  Україна готова до зустрічей, але перед цим потрібно припинити вогонь.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, - починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - підкреслив Зеленський.

Дедлайн для перемир'я

Нагадаємо, що 10 травня у Києві пройшла зустріч лідерів "коаліції рішучих". До України приїхали президент Франції Еммануель Макрон, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Після зустрічі "коаліції рішучих" Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск подзвонили президенту США Дональду Трампу. У результаті переговорів в Україні заявили, що готові до повного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Європейські лідери заявляли, що на Росію чекають нові санкції, якщо та не погодиться на припинення вогню.

Натомість російський диктатор Володимир Путін на нічній пресконференції у Кремлі фактично відкинув пропозицію про перемир'я. Він запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

За словами диктатора РФ, 11 травня він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і попросить його про можливість проведення переговорів у Стамбулі.

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