Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.

У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.

"Під виглядом громадян Білорусі можуть вільно в'їхати ті ж громадяни Росії, яким скасовано безвіз. Органи внутрішніх справ, як міністерство оборони перебувають у підпорядкуванні Росії, і можуть видати будь-які документи тим самим громадянам держави агресора. Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну, що дозволяє робити все, що шкодить нашій країні", - пише автор .

Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету міністрів.