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Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 09:23
Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.

У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.

"Під виглядом громадян Білорусі можуть вільно в'їхати ті ж громадяни Росії, яким скасовано безвіз. Органи внутрішніх справ, як міністерство оборони перебувають у підпорядкуванні Росії, і можуть видати будь-які документи тим самим громадянам держави агресора. Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну, що дозволяє робити все, що шкодить нашій країні", - пише автор .

Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету міністрів.

"Наразі Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - відповів він.

Нагадаємо, український уряд запровадив візовий режим із Російською Федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.

Все, що відомо про запровадження візового режиму з росіянами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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