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Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью

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Киев, Четверг 13 октября 2022 09:23
Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с Беларусью. Вопрос направлен для изучения в Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

Так, соответствующая петиция была размещена на сайте еще 4 июля.

В ней автор предлагает отменить безвизовый режим с Беларусью из-за враждебных действий ее режима. В петиции отмечается, что свободный въезд граждан Беларуси угрожает национальной безопасности.

"Под видом граждан Беларуси могут свободно въехать те же граждане России, которым отменен безвиз. Органы внутренних дел, как министерство обороны находятся в подчинении России, и могут выдать любые документы тем же гражданам государства агрессора. Беларусь пассивно принимает участие в нападении на Украину, что позволяет делать все, что вредит нашей стране", - пишет автор.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с Беларусью и так закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница Украины временно закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев.

Вопрос, поднятый в петиции, Зеленский предложил рассмотреть Кабинету министров.

"В настоящее время Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил он.

Напомним, украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.

Все, что известно о введении визового режима с россиянами - читайте в материале РБК-Украина.

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