Зеленський відповів на петицію щодо вегетаріанських сухпайків для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про впровадження вегетаріанських та веганських сухпайків до раціону воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента України.

"Наразі слід зазначити, що норми харчування для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які віддають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутній. Я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати підняте в електронній петиції питання", - відповів Зеленський.

Петицію створив військовий ЗСУ Петро Павлов, необхідну кількість голосів вона зібрала менш як за 3 місяці.

Зазначимо, що Міністерство оборони раніше мало намір запровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, однією з яких є врахування особливостей харчування бійців.