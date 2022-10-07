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Зеленський відповів на петицію щодо вегетаріанських сухпайків для ЗСУ

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Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 16:18
Зеленський відповів на петицію щодо вегетаріанських сухпайків для ЗСУ Фото: Зеленський відреагував на петицію про вегетаріанські сухпайки у ЗСУ (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про впровадження вегетаріанських та веганських сухпайків до раціону воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента України.

"Наразі слід зазначити, що норми харчування для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які віддають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутній. Я звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати підняте в електронній петиції питання", - відповів Зеленський.

Петицію створив військовий ЗСУ Петро Павлов, необхідну кількість голосів вона зібрала менш як за 3 місяці.

Зазначимо, що Міністерство оборони раніше мало намір запровадити харчування для військових за стандартами армій країн НАТО, однією з яких є врахування особливостей харчування бійців.

Раніше стало відомо, що Литва передасть Україні зимову форму для 2 млн євро. Так, обмундируванням буде забезпечено близько 25 тисяч військових.

Також ми писали, що РФ намагалася придбати 200 тисяч бронежилетів та 500 тисяч комплектів зимового одягу через треті країни. Проте отримала відмову від Туреччини.

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