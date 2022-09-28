Литва передасть Україні зимову форму для 25 тисяч військових

Литва має намір передати Україні зимову форму для 2 млн євро. Так, обмундируванням буде забезпечено близько 25 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Найближчими місяцями у литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на пару мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", - сказав він.

Анушаускас повідомив, що Литва вже передала ЗСУ озброєння та іншої військової техніки на 209 млн євро.