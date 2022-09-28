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Литва передасть Україні зимову форму для 25 тисяч військових

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Середа 28 вересня 2022 16:17
Литва передасть Україні зимову форму для 25 тисяч військових Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литва має намір передати Україні зимову форму для 2 млн євро. Так, обмундируванням буде забезпечено близько 25 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Найближчими місяцями у литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на пару мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", - сказав він.

Анушаускас повідомив, що Литва вже передала ЗСУ озброєння та іншої військової техніки на 209 млн євро.

Нагадаємо, раніше Литва передала Україні 50 одиниць бронетранспортерів M113.

Крім того, Литва закупила для ЗСУ дрони-камікадзе Warmate. Українські захисники отримають їх у жовтні-листопаді.

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