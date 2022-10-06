Отримали відмову. Резніков розповів, як Росія намагалась придбати зимове обмундирування
Російська Федерація намагалась придбати 200 тисяч бронежилетів та 500 тисяч комплектів зимового одягу через треті країни. Однак отримала відмову від Туреччини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Україна Олексія Резнікова.
За словами Резнікова, сьогодні він спостерігає провал мобілізації в Росії та провал у забезпеченні нового контингенту.
"Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тисячі бронежилетів та 500 тисячі комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - заявив міністр.
Водночас Резніков вважає, що поразка Росії у війні призведе до зміни режиму в країні. Кремлю доведеться провести кадрові рішення, звинуватити когось, оскільки "їм потрібні чиїсь голови".
"Буде заміна режиму, буде „ідеальний шторм“ у Росії. А ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни та виходу нас на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році", - додав міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США вважають, що Україна повинна завершити битву на півдні до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.
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