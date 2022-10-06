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Отримали відмову. Резніков розповів, як Росія намагалась придбати зимове обмундирування

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 16:49
Отримали відмову. Резніков розповів, як Росія намагалась придбати зимове обмундирування Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація намагалась придбати 200 тисяч бронежилетів та 500 тисяч комплектів зимового одягу через треті країни. Однак отримала відмову від Туреччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Україна Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, сьогодні він спостерігає провал мобілізації в Росії та провал у забезпеченні нового контингенту.

"Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тисячі бронежилетів та 500 тисячі комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - заявив міністр.

Водночас Резніков вважає, що поразка Росії у війні призведе до зміни режиму в країні. Кремлю доведеться провести кадрові рішення, звинуватити когось, оскільки "їм потрібні чиїсь голови".

"Буде заміна режиму, буде „ідеальний шторм“ у Росії. А ми в цей момент рухатимемося з нашими контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни та виходу нас на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США вважають, що Україна повинна завершити битву на півдні до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.

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