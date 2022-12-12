Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання "Герой України"
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення народного депутата, який був обраний до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка звання "Героя України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
За словами Зеленського, матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним як Главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу президента України не надходили.
Водночас президент звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання та проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка та проінформувати про результати.
Зазначається, що законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України: у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин та, якщо особа перебуває під санкціями.
Звання "Герой України" народному депутату, який був обраний до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку присвоїв другий президент України Леонід Кучма у 2004 році.
Нагадаємо, у Верховній раді ліквідували фракцію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).
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