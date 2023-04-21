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Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення за корупцію під час війни

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 22:01
Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення за корупцію під час війни Фото: український президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, український президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для чиновників, що вдались до корупції під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт електронних петицій.

Петиція про довічне ув’язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану була оприлюднена 13 лютого і набрала понад 27 000 підписів.

У відповіді на петицію Зеленський зазначив, що саме Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Водночас повідомляю, що у Верховній Раді України зареєстровано
проекти Законів України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану" і "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану", які, зокрема, мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану", - сказав президент.

У відповіді на петицію також йдеться про те, що такі питання перебувають у компетенції парламенту, а президент підписує закон або повертає для повторного розгляду.

"Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці затримали чиновника з Рівненської області на отриманні хабаря у розмірі 860 тисяч гривень.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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