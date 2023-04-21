Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны

Сегодня, 21 апреля, украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для чиновников, которые прибегли к коррупции во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт электронных петиций.

Петиция о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения была обнародована 13 февраля и набрала более 27 000 подписей.

В ответе на петицию Зеленский отметил, что именно Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к лицам, их совершившим.

В то же время сообщаю, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы

проекты Законов Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за коррупционные преступления, совершенные во время военного или чрезвычайного положения", которые, в частности, имеют целью усилить ответственность должностных лиц за совершение коррупционных преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения", - сказал президент.

В ответе на петицию также говорится о том, что такие вопросы находятся в компетенции парламента, а президент подписывает закон или возвращает для повторного рассмотрения.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня правоохранители задержали чиновника из Ровенской области на получении взятки в размере 860 тысяч гривен.

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

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