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Вимагав 860 тисяч гривень. У Рівненській області чиновника затримали при отриманні хабара

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 15:36
Вимагав 860 тисяч гривень. У Рівненській області чиновника затримали при отриманні хабара Фото: у Рівненській області чиновника затримали при отриманні хабара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали чиновника з Рівненської області на отриманні хабара у розмірі 860 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику КП "Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр" Рівненської облради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як встановили слідчі, затриманий вимагав та отримав 860 тисяч гривень хабара від підприємця за безперешкодну передачу йому майна, яке перебувало на балансі комунального підприємства. Окрім цього він мав допомогти в оформленні та отриманні земельної ділянки, на якій перебувають об’єкти нерухомості одного із санаторіїв.

"Підозрюваний обіцяв сприяти в проведенні заниженої оцінки землі і її затвердженні Рівненською обласною радою. Правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним другої частини неправомірної вигоди в сумі 160 тис грн", - розповіли в Генпрокуратурі.

Слідчі провели обшуки за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, транспортних засобах, а також службових приміщеннях проведено обшуки.

Вимагав 860 тисяч гривень. У Рівненській області чиновника затримали при отриманні хабара

Фото: у Рівненській області чиновника затримали при отриманні хабара (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції суддю.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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Офіс Генпрокурора Рівненська область полиция
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