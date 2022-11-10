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Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 22:08
Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї Фото: Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї, наданої країнами-партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Відповідь досить проста. Досить, коли вже не чути вибухів. Досить, коли системи протиповітряної оборони гарантують, що ракети не влучать у землю чи будівлі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину.

Також раніше ми писали, що Зеленський заявив про те, що Україна готова вести перемовини з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом та справді готовий до миру.

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