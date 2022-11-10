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Зеленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 22:08
Зеленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия Фото: Зеленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Заленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия, предоставленного странами-партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Ответ достаточно прост. Достаточно, когда уже не слышно взрывов. Достаточно, когда системы противовоздушной обороны гарантируют, что ракеты не попадут в землю или здания", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину .

Также ранее мы писали, что Зеленский заявил о том, что Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готова к миру.

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