Зеленський відповів, чи закінчиться війна у 2024 році

"Я думаю, що ніхто не знає відповіді", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні не знають відповіді.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - додав президент.

Президент розповів, за яких умов Україна може раніше закінчити війну

Зеленський також згадав про прогнози, що росіяни захоплять Київ за три дні.

"Це також були думки. Я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами. Якщо не втратимо нашу стійкість, то завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про". А я до такого не готовий. І я знаю, що таких, як я мільйони. Ми не готові віддати нашу країну", - додав президент.

Прогнози щодо війни РФ в Україні

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація станом на зараз не має планів щодо ведення війни у 2025 році.