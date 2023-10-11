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Зеленський відповів, чи загрожує конфлікт на Близькому Сході підтримці України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія розраховує на зменшення допомоги Україні від її союзників на тлі конфлікту на Близькому Заході. Водночас партнери обіцяють, що цього не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Як відзначив Володимир Зеленський, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України. Союзники мають обмежений обсяг військової допомоги, який вони можуть надати. Через це існує хвилювання щодо обмеження допомоги у разі виникнення ще більш страшних трагедій у світі. 

"Безумовно усі бояться. Росія, власне, розраховує на цей розподіл цієї допомоги й не лише Росія, я переконаний. Я чесний з вами, як й з нашими партнерами. Моє питання полягало у тому, чи буде ваша підтримка меншою, ніж зараз. Навіть зараз у періоди викликів, коли в США насуваються вибори, партнери сказали "ні", - додав президент. 

Володимир Зеленський відзначив, що Україна розраховує на прямі й потужні взаємини з США, а також друзів в Європейському союзі. 

Конфлікт на Близькому Сході 

7 жовтня терористи ХАМАС атакували з землі, повітря й моря територію Ізраїля. Зокрема окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей.

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

"Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО

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