RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ответил, грозит ли конфликт на Ближнем Востоке поддержке Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия рассчитывает на уменьшение помощи Украине от ее союзников на фоне конфликта на Ближнем Западе. В то же время партнеры обещают, что этого не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на брифинге с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Как отметил Владимир Зеленский, ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, является безусловно опасной для Украины. Союзники имеют ограниченный объем военной помощи, который они могут предоставить. Поэтому существует волнение касаемо ограничения помощи в случае возникновения еще более страшных трагедий в мире. 

"Безусловно все боятся. Россия, собственно, рассчитывает на это распределение этой помощи и не только Россия, я убежден. Я честен с вами, как и с нашими партнерами. Мой вопрос заключался в том, будет ли ваша поддержка меньше, чем сейчас. Даже сейчас в периоды вызовов, когда в США надвигаются выборы, партнеры сказали "нет", - добавил президент. 

Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на прямые и мощные взаимоотношения с США, а также друзей в Европейском союзе.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС атаковали с земли, воздуха и моря территорию Израиля. В частности, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей.

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

"Раммштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИзраильВойна в Украине