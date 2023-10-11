Зеленский ответил, грозит ли конфликт на Ближнем Востоке поддержке Украины

Как отметил Владимир Зеленский, ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, является безусловно опасной для Украины. Союзники имеют ограниченный объем военной помощи, который они могут предоставить. Поэтому существует волнение касаемо ограничения помощи в случае возникновения еще более страшных трагедий в мире.

"Безусловно все боятся. Россия, собственно, рассчитывает на это распределение этой помощи и не только Россия, я убежден. Я честен с вами, как и с нашими партнерами. Мой вопрос заключался в том, будет ли ваша поддержка меньше, чем сейчас. Даже сейчас в периоды вызовов, когда в США надвигаются выборы, партнеры сказали "нет", - добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на прямые и мощные взаимоотношения с США, а также друзей в Европейском союзе.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС атаковали с земли, воздуха и моря территорию Израиля. В частности, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей.

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

"Раммштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО