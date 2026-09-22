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Зеленський відповів, чи все ще вважає Трампа геймченджером у війні

22:38 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Олена Бджола
Зеленський відповів, чи все ще вважає Трампа геймченджером у війні Фото: Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп досі може кардинально змінити хід війни РФ проти України. Йдеться про закінчення бойових дій.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа за підсумками зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

Трамп досі є геймченджером

На питання, чи є Трамп геймчейнджером (людиною, яка кардинально змінює події - ред.) у війні досі, Зеленський відповів:

"Він хоче завершити війну, він переважно говорив про це. Він сказав, що зробить все, щоб завершити війну", - каже президент.

Зеленський уточнив, що найважливіший рух, який може зробити Трамп - це організація тристоронньої зустрічі. Саме на ній "всі чутливі речі можуть бути обговорені трьома лідерами".

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Також Зеленський додав, що він готовий зустрітися з Путіним "в будь-який час".

"Закінчувати війну, так закінчувати. Через діалог - це означає, що треба зустрітися і поговорити. Хоч смійтеся, хоч плачте, хоч ненавидьте один одного, але треба покласти край війні. Сідайте за стіл та говоріть", - сказав президент.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив Зеленський. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб’єктах, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику.

Також повідомлялося, що Зеленський 22 вересня зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. Переговори проходили на 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський зауважив, що сьогодні не лунало закликів до України припинити в односторонньому порядку удари по Росії.

Крім того, Зеленський висловив надію на закінчення повномасштабної війни проти Росії до зими. У цьому може допомогти американський лідер Дональд Трамп.

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