Зеленський відповів, чи потрібно буде ратифікувати можливу угоду з РФ

Один із журналістів спитав президента, чи треба буде ратифікувати можливу угоду з РФ, на що Зеленський відповів наступне.

"Якщо ми в якийсь момент дійдемо до угоди з РФ? Дуже складне питання. Питання, де будуть партнери в цей момент. Як я вже говорив, розраховую, що це буде не медіація партнерів, а щоб вони були на нашому боці", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це матиме вплив на угоду, наскільки вона спроможна бути справедливою щодо України. Тож думати треба буде в залежності від деталей цієї угоди.

"Може бути по-різному, подивимось, це складне питання. В будь-якому питанні, навіть фінансові (угоди - ред.) потребують ратифікації. Думаю, що треба базуватися на укр законодавстві, будемо дивитись", - додав президент України.