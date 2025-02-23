Зеленский ответил, нужно ли будет ратифицировать возможное соглашение с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое соглашение требует ратификации. В случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение, то вопрос ратификации будет зависеть от ряда обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
Один из журналистов спросил президента, надо ли будет ратифицировать возможное соглашение с РФ, на что Зеленский ответил следующее.
"Если мы в какой-то момент дойдем до соглашения с РФ? Очень сложный вопрос. Вопрос, где будут партнеры в этот момент. Как я уже говорил, рассчитываю, что это будет не медиация партнеров, а чтобы они были на нашей стороне", - сказал Зеленский.
Он отметил, что это будет иметь влияние на соглашение, насколько оно способно быть справедливым по отношению к Украине. Поэтому думать надо будет в зависимости от деталей этого соглашения.
"Может быть по-разному, посмотрим, это сложный вопрос. В любом вопросе, даже финансовые (соглашения - ред.) требуют ратификации. Думаю, что надо базироваться на укр законодательстве, будем смотреть", - добавил президент Украины.
Напомним, в ходе этой же конференции Зеленский сказал, что США хотят добиться завершения горячей фазы войны России против Украины в этом году. Для этого, по словам предоплата, Вашингтон будет делать все.
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