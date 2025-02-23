Зеленський відповів, чи потрібно буде ратифікувати можливу угоду з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка угода потребує ратифікації. У разі, якщо між Україною та РФ буде досягнуто угоду, то питання ратифікації залежатиме від низки обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови держави.
Один із журналістів спитав президента, чи треба буде ратифікувати можливу угоду з РФ, на що Зеленський відповів наступне.
"Якщо ми в якийсь момент дійдемо до угоди з РФ? Дуже складне питання. Питання, де будуть партнери в цей момент. Як я вже говорив, розраховую, що це буде не медіація партнерів, а щоб вони були на нашому боці", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що це матиме вплив на угоду, наскільки вона спроможна бути справедливою щодо України. Тож думати треба буде в залежності від деталей цієї угоди.
"Може бути по-різному, подивимось, це складне питання. В будь-якому питанні, навіть фінансові (угоди - ред.) потребують ратифікації. Думаю, що треба базуватися на укр законодавстві, будемо дивитись", - додав президент України.
Нагадаємо, під час цієї ж конференції Зеленський сказав, що США хочуть досягти завершення гарячої фази війни Росії проти України цього року. Для цього, за словами предоплати, Вашингтон робитиме все.
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