Зеленский ответил, нужно ли будет ратифицировать возможное соглашение с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое соглашение требует ратификации. В случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение, то вопрос ратификации будет зависеть от ряда обстоятельств.

Один из журналистов спросил президента, надо ли будет ратифицировать возможное соглашение с РФ, на что Зеленский ответил следующее.

"Если мы в какой-то момент дойдем до соглашения с РФ? Очень сложный вопрос. Вопрос, где будут партнеры в этот момент. Как я уже говорил, рассчитываю, что это будет не медиация партнеров, а чтобы они были на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это будет иметь влияние на соглашение, насколько оно способно быть справедливым по отношению к Украине. Поэтому думать надо будет в зависимости от деталей этого соглашения.

"Может быть по-разному, посмотрим, это сложный вопрос. В любом вопросе, даже финансовые (соглашения - ред.) требуют ратификации. Думаю, что надо базироваться на укр законодательстве, будем смотреть", - добавил президент Украины.