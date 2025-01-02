Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін

У першої леді запитали, як вона ставиться до того, що Зеленський може піти на другий президентський термін.

"Мені здається, що я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне - це вже друге питання. Мені здається, вдруге не так страшно, як вперше", - відповіла Зеленська.

Але, водночас, вона визнала, що не хотіла б прожити "в такому емоційно-фізичному стані" все життя. Але найстрашнішим періодом для неї залишається початок війни.

"З цього боку я міркую так: якщо починаються вибори, значить гаряча фаза війни закінчилася, це вже позитивний знак, і там мені вже байдуже. Там будь-який вибір я підтримаю і буду радіти, мабуть", - додала перша леді.

Зі свого боку Зеленський підкреслив, що він не обговорює зі своєю дружиною питання того, чи піде він на другий термін. Оскільки зараз фокус на тому, щоб вибороти для України перемогу, мир і спокій. Це є пріоритетною метою.

"Я не знаю, я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то, напевно, тоді я буду дивитися на це (участь у виборах - ред.) більш позитивно. Тільки так я можу відповісти. Для мене це не у фокусі сьогодні, це не мета для мене сьогодні", - додав він.