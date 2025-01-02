Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

У первой леди спросили, как она относится к тому, что Зеленский может пойти на второй президентский срок.

"Мне кажется, что я как жена должна поддерживать любое решение. Популярно оно будет в нашей семье или не популярно - это уже второй вопрос. Мне кажется, во второй раз не так страшно, как впервые", - ответила Зеленская.

Но, в то же время, она признала, что не хотела бы прожить "в таком эмоционально-физическом состоянии" всю жизнь. Но самым страшным периодом для нее остается начало войны.

"С этой стороны я размышляю так: если начинаются выборы, значит горячая фаза войны закончилась, это уже положительный знак и там мне уже все равно. Там любой выбор я поддержу и буду радоваться, пожалуй", - добавила первая леди.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что он не обсуждает со своей супругой вопрос того, пойдет ли он на второй срок. Поскольку сейчас фокус на том, чтобы завоевать для Украины победу, мир и спокойствие. Это является приоритетной целью.

"Я не знаю, я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это (участие в выборах - ред.) более положительно. Только так я могу ответить. Для меня это не в фокусе сегодня, это не цель для меня сегодня", - добавил он.