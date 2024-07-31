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Участі Росії у другому саміті миру хочуть більшість країн, - Зеленський

Рівне, Середа 31 липня 2024 20:09
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Участі Росії у другому саміті миру хочуть більшість країн, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Більшість країн світу хочуть, щоб Росія взяла участь у другому саміті миру. Тому Україна не може бути проти такої ініціативи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Більшість світу зараз говорить про те, що Росія має бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо жодних суттєвих результатів... Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна має намір сформулювати план на основі формули миру.За словами президента, він поставив завдання дипломатам, щоб документ підготували в листопаді. З відповідним проханням він звернувся і до партнерів.

Глава держави уточнив, що у мирному плані буде передбачено суверенітет України, її територіальну цілісність і не лише.

Саміт миру

Нагадаємо, у червні Україна провела перший саміт миру, на який Росію не звали. Зустріч, у якій брали участь майже 100 країн, була сфокусована на енергетичній та атомній безпеці, продовольчій безпеці та обміні полоненими всіх на всіх.

Після саміту Україна запланувала три зустрічі радників лідерів держав з цих трьох питань. Це частина підготовки до другого саміту.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, необхідно організувати другий саміт миру до кінця цього року.

Очікується, що на захід запросять Росію. Але поки що є сумніви в її участі, оскільки російські чиновники вкрай категоричні у своїх заявах про таку можливість. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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