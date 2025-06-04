Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Путіним без припинення вогню

Відповідаючи на питання, чи може відбутися зустріч лідерів України та РФ без припинення вогню, Зеленський сказав: "Може бути, так".

За його словами, це не таємниця для президента США Дональда Трампа, що припинення вогню - це кінець війни. Але це буде великий поступ до кінця війни з Росією.

"Але навіть якщо не буде припинення вогню, якщо буде питання, чи ми готові до зустрічі на рівні керівників держав без припинення вогню… тобто перед припиненням вогню... Якщо я скажу "ні", росіяни відразу скажуть, що я не хочу грати в їхні ігри. Ми кажемо, що ми готові на рівні керівників держави. Але моя особиста думка, що було б ліпше, якби припинення вогню передувала цьому. Це явний рух у бік миру і підстава для зустрічі", - зазначив президент.