Зеленський відповів, чи є у Трампа достатньо терпіння мати справу з Путіним

У Зеленського запитали про те, чи на, його думку, у Трампа достатньо терпіння мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним. На що Зеленський відповів, що політика Трампа націлена на внутрішні справи США.

"Війна ця нікуди не дінеться. Війна ця повинна закінчитись. У Президента Трампа і його команди, судячи з передвиборчої програми, фокус був на внутрішній політиці", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський вважає, що Америка хоче закінчення війни росіян проти України.

30-денне перемир'я в Україні

На початку тижня у Саудівській Аравії відбулися перемовини між українською та американською делегаціями. В результаті Вашингтон запропонував запровадити 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.

Вчора американська делегація прибула до Російської Федерації для обговорення цього питання. Однак, як заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков, Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що остаточне рішення щодо цього залишається за самим Путіним.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.