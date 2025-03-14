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Зеленський відповів, чи є у Трампа достатньо терпіння мати справу з Путіним

П'ятниця 14 березня 2025 19:49
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Зеленський відповів, чи є у Трампа достатньо терпіння мати справу з Путіним Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський вважає, що політика президента США Дональда Трампа націлена на внутрішні справи Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час зустрічі з журналістами.

У Зеленського запитали про те, чи на, його думку, у Трампа достатньо терпіння мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним. На що Зеленський відповів, що політика Трампа націлена на внутрішні справи США.

"Війна ця нікуди не дінеться. Війна ця повинна закінчитись. У Президента Трампа і його команди, судячи з передвиборчої програми, фокус був на внутрішній політиці", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський вважає, що Америка хоче закінчення війни росіян проти України.

30-денне перемир'я в Україні

На початку тижня у Саудівській Аравії відбулися перемовини між українською та американською делегаціями. В результаті Вашингтон запропонував запровадити 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.

Вчора американська делегація прибула до Російської Федерації для обговорення цього питання. Однак, як заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков, Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що остаточне рішення щодо цього залишається за самим Путіним.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.

А російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак він заявив, що для цього є нюанси.

Пізніше Трамп заявив, що має важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна, але не хоче наразі їх використовувати

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